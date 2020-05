Rafila: Nevoia de socializare e de înțeles. Mai bine sa ai un spațiu organizat și reglementat unde să meargă oamenii

"Mai bine sa ai un spatiu organizat si reglementat unde sa mearga oamenii", a spus Rafila, decat sa existe locuri aleatorii, ce nu pot fi controlate, unde acestia sa se intalneasca. El a dat ca exemplu aglomeratia de ieri, prima zi in care au inceput sa se relaxeze masurile de izolare, cand oamenii au iesit "la colt de strada ori de bloc, sprijiniti de o masina, sa socializeze, sa bea".

"Am vazut si eu aglomeratia. Nevoia de socializare e de inteles, dar trebuie sa reflectam ca este vorba de sanatatea noastra si speram ca in 2-3 saptamani sa nu asistam la o crestere a numarului de cazuri. (...) Retinerea si efortul este al fiecarui cetatean. Oamenii ar trebui sa se gandeasca la efortul facut in tot acest timp", a spus Rafila, aratand ca daca relaxarea e implementata prea rapid "riscam sa ne relaxam si din punct de vedere al comportamentului".

In opinia sa, oamenii trebuie sa inteleaga, "si nu prin masuri coerctive, ca trebuie sa aiba grija ca sa putem traversa cu bine aceasta vara".

"Romania nu a fost intr-o zona cu numar mare de cazuri si decese, din fecricire, lucru ce s-a datorat nu doar masurilor luate de autoritati, ci si respectarii acestor masuri", a aratat reprezentantul Romaniei la OMS.