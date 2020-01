Raed Arafat, reacție după materialul The New York Times privind efectele cutremurului care ar lovi România

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență cu rang de secretar de stat, a transmis un mesaj în a anunțat: "singura solutie pentru reducerea riscului si pentru prevenirea unui numar mare de decedati si raniti ramane interventia din timp asupra cladirilor cu probleme si consolidarea lor, sau chiar demolarea si reconstruirea lor, acolo unde este cazul".

Redăm mai jos postarea lui Raed Arafat.

"New York Times scrie un articol foarte realist tragand un semnal de alarma despre cat de pregatite sunt tarile din Balcani pentru a face fata unui cutremur major. Analiza din articol se refera la ce s-a intamplat in Albania, dar mentioneaza si alte tari precum Romania si Bulgaria, subliniind faptul ca nimeni nu este pregatit din punctul de vedere al prevenirii si reducerii riscului in cazul in care are loc un cutremur major.

Indiferent de pregatirea pe care o realizam din punctul de vedere al dotarii serviciilor de interventie si al pregatirii populatiei, singura solutie pentru reducerea riscului si pentru prevenirea unui numar mare de decedati si raniti ramane interventia din timp asupra cladirilor cu probleme si consolidarea lor, sau chiar demolarea si reconstruirea lor, acolo unde este cazul.

Reporterul de la New York Times mentioneaza si aspectele pozitive unde Romania a reusit sa imbunatateasca calitatea constructiilor noi insa subliniaza riscul major din centrul vechi si riscul corelat cu cladirile expertizate deja si care sunt identifcate ca fiind cu potential mare de prabusire in cazul unui cutremur, numarul lor depasind 350 numai in Bucuresti.

Trebuia sa fim atenti ca numarul cladirilor cu risc major in Bucuresti se refera doar la cele expertizate si nu include cele care nu au fost expertizate si al caror numar poate fi foarte mare. Totodata trebuie sa nu uitam ca riscul seismic in Romania nu inseamna numai Bucuresti si faptul ca mai sunt multe localitati care pot fi grav afectate in urma unui cutremur si unde expetizarea cladirilor si consolidarea lor este obligatorie si dau ca exemplu Iasi, Galati, Focsani, Craiova ...etc.

La nivelul Municipiului Bucuresti, exista proiect de reabilitare insa eforturile trebuie marite foarte mult si nu stiu daca este suficienta implicarea actuala fiind necesara o finantare mai mare si o legislatie mult mai coerenta ca sa fie posibila aplicarea unor masuri preventive in cel mai scurt timp posibil. Sa nu uitam ca timpul lucreaza impotriva noastra in acest caz pentru ca implementarea masurilor preventive este de durata si nu poate fi realizata intr-un timp scurt.

La nivelul DSU, care raspunde de pregatirea populatiei si de raspunsul in caz de cutremur, insa nu raspunde si nu coorodneaza partea de prevenire aflata in competenta altor institutii, am reusit sa ne dotam mult mai bine in ultimii 3 ani, folosindu-ne de fondurile Europene, si am reusit sa realizam unele campanii de instruire si de constientizare adsresate populatiei dar si am realizat unele exercitii de la care am tras invataminte care sa ne ajute la imbunatatirea raspunsului nostru. Pana acum de la 0 echipamente destinate cautarii salvarii, am ajuns sa avem in fiecare judet cate 2 sau 3 containere de echipamente speciale pentru cautarea salvarea urbana (92 la numar), ne-am dotat cu macarale (12 la numar), generatoare electrice de mare capacitate (peste 50 la numar) si cu mijloace grele de intervenite, utlimele care incep sa ajunga in dotarea pompierilor fiind buldoexcavatoarele (16 la numar).

Totodata, sub capitolul prevenire, printr-un imprumut de 50 milioane de Euro de la Banca Mondiala obtinut in 2017, am inceput proiectul de reabilitare a peste 30 de cladiri apartinand IGSU in care isi desfasoara activitate si stationeaza echipele de interventie ale pompierilor si SMURD de care avem nevoie in cazul unui dezastru, ei fiind primii expusi riscului in caz de cutremur din cauza cladirilor in care stationeaza. Acest proiect are o durata de implementare 5 ani.

Reabilitarea si consolidarea cladirilor cu risc este o problema majora a noastra, a tuturor. Vor trebui luate toate masurile, inclusiv la nivel legislativ, si gasite solutiile financiare necesare unei actiuni majore, coerente si bine coordonate, astfel incat sa reusim sa reducem riscul la minim. Prevenire 100% nu exista, insa reducerea riscului de impact al unui cutremur major este posibila iar fiecare pas realizat, orcat de mic este, inseamna vieti salvate", a menționat Raed Arafat.