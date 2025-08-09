"Rusia și Statele Unite sunt vecini apropiați, cu o graniță comună", a explicat consilierul diplomatic al Kremlinului, Iuri Ușakov, citat de agențiile de presă rusești, precizând că Moscova l-a invitat pe Trump să viziteze Rusia după summit.



Președintele american, care a promis în repetate rânduri că va pune capăt războiului din Ucraina, a vorbit cu omologul său rus de mai multe ori la telefon în ultimele luni, dar nu l-a mai întâlnit personal de când s-a întors la Casa Albă.



În urma întâlnirii pe care Putin a avut-o miercuri la Moscova cu emisarul special al SUA, Steve Witkoff, președintele american Donald Trump, care marțea trecută a cerut Rusiei ultimativ să oprească în zece zile războiul în Ucraina, a vorbit despre progrese la negocierile ruso-americane asupra conflictului din Ucraina și a anunțat o posibilă întâlnire între el și Putin, pregătirea acestei întâlniri fiind confirmată de președintele rus, conform sursei precizate.