Pe piesa intitulată Now And Then apar toți cei patru membri ai trupei The Beatles și aceasta va fi ultima din lunga discografie a trupei.

Această lansare poate marca capitolul final pentru cea mai mare trupă din istoria rock-ului. Piesa a fost difuzată în premieră la BBC Radio în Marea Britanie la ora 14:00 GMT.

Piesa este disponibilă pe platforme de streaming precum YouTube, Spotify, Apple Music și Amazon Prime Music. În plus, copiile pe CD, vinil și casetă vor fi disponibile în zilele următoare. De la data de 10 noiembrie, Now And Then va fi inclusă pe edițiile remasterizate și extinse ale albumelor Red și Blue, ambele fiind un mare succes al trupei The Beatles.

Povestea piesei Now And Then își are începutul în 1978, când John Lennon a înregistrat un demo cu voce și pian în casa sa din New York. După moartea sa, soția sa, Yoko Ono, a oferit înregistrarea celorlalți membri ai trupei Beatles pe o casetă care conținea, de asemenea, demo-urile pentru Free as a Bird și Real Love. Cele două cântece menționate anterior au fost finalizate și lansate ca single-uri în 1995 și 1996, fiind primul material „nou” al trupei The Beatles după 25 de ani.

În timpul realizării documentarului „Get Back" al trupei The Beatles, compania regizorului Peter Jackson a dezvoltat un software cu inteligență artificială care permitea „de-mixarea" înregistrărilor amestecate cu sunete suprapuse. Tehnologia a fost folosită anul trecut pentru a crea o variantă nouă de mixaj al albumului Revolver al trupei.

Piesa va beneficia și de un video care va fi lansat vineri. Acesta va conține imagini inedite, inclusiv „câteva secunde prețioase" din cel mai vechi filmuleț cunoscut al trupei The Beatles, furnizate de toboșarul original Pete Best și de fratele său Roag.

