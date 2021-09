Biroul Politic Național al Partidului Social Democrat se reunește duminică, 5 septembrie, pentru a adopta strategia politică viitoare. Potrivit unor surse din partid, social-democrații vor să depună propria moțiune și să nu voteze moțiunea USR PLUS, oferind astfel răgaz lui Florin Cîțu.

Biroul Politic Național al Partidului Social Democrat se reunește duminică, de la ora 12:00.

Calculele moțiunii de cenzură

Moțiunea de cenzură depusă de USR PLUS nu poate trece fără voturile PSD, chiar și cu susținerea voturilor de la AUR. Dacă cei de la PSD decid să depună o altă moțiune de cenzură, și aceasta are nevoie fie de voturi de la USR PLUS, fie de la AUR pentru ca aceasta să fie votată în Parlament.

Inițial, Marcel Ciolacu anunțase că PSD va vota orice moțiune de cenzură, doar pentru a-l demite pe Florin Cîțu, ulterior acesta s-a răzgândit și susține că dorește ca întreg Guvernul să plece de la conducere, inclusiv USR PLUS, motiv pentru care PSD vor depune propria moțiune.

Totuși, conform unor surse, PSD ar fi negociat cu Florin Cîțu, bani contra voturi, pentru ca actualul premier să rămână în funcție.