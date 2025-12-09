PSD nu iese de la guvernare momentan. Decizia depinde de modul în care Bolojan se va raporta la social-democrați - SURSE

PSD nu iese de la guvernare momentan (foto: arhivă)
Potrivit surselor Realitatea Plus, decizia de a rămâne sau nu la guvernare depinde de modul în care Bolojan se va raporta la măsurile PSD, respectiv dacă se va apuca iar să taie salarii și pensii.

Tot mai multe voci din interiorul PSD susțin că partidul ar trebui să iasă de la guvernare în cursul anului viitor, imediat după adoptarea bugetului.

Potrivit surselor Realitatea Plus, mai mulți lideri consideră că menținerea la putere, în actuala formulă cu USR, frânează creșterea politică a partidului.

„Cât timp PSD stă la guvernare cu USR nu are cum să crească”, au declarat liderii PSD.

PSD solicită demisia Dianei Buzoianu, ministrul Mediului, în contextul crizei care a lăsat mii de oameni fără apă de aproape două săptămâni. Este a 12-a zi de când oamenii nu mai au apă.

Conducerea partidului a anunțat că problema va fi ridicată direct la premierul Ilie Bolojan.