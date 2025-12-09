Tot mai multe voci din interiorul PSD susțin că partidul ar trebui să iasă de la guvernare în cursul anului viitor, imediat după adoptarea bugetului.

Potrivit surselor Realitatea Plus, mai mulți lideri consideră că menținerea la putere, în actuala formulă cu USR, frânează creșterea politică a partidului.

„Cât timp PSD stă la guvernare cu USR nu are cum să crească”, au declarat liderii PSD.

PSD solicită demisia Dianei Buzoianu, ministrul Mediului, în contextul crizei care a lăsat mii de oameni fără apă de aproape două săptămâni. Este a 12-a zi de când oamenii nu mai au apă.

Conducerea partidului a anunțat că problema va fi ridicată direct la premierul Ilie Bolojan.