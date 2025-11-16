Mii de oameni au mărșăluit pe străzi pentru a protesta față de crimele violente și față de guvern.

Tensiunile au escaladat rapid, protestatarii au dărâmat garduri, au distrus mobilier stradal și s-au îmbrâncit cu oamenii legii. Forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea.

În Mexico City, un grup restrâns de protestatari cu glugi a dărâmat gardurile din jurul Palatului Național, reședința președintei Claudia Sheinbaum. Acțiunea a dus la ciocniri cu forțele de poliție anti-revoltă, care au folosit gaze lacrimogene.

Secretarul pentru siguranță publică al capitalei, Pablo Vazquez, a declarat că 100 de polițiști au fost răniți, dintre care 40 au necesitat îngrijiri medicale, iar 20 de civili au fost de asemenea răniți. În urma incidentelor, 20 de persoane au fost arestate și alte 20 trimise în judecată pentru infracțiuni administrative, conform Reuters.

Pe lângă capitală, alte marșuri au avut loc în diferite orașe, inclusiv în Michoacan, unde furia populației a fost alimentată de asasinatul primarului. Protestatarii și-au exprimat nemulțumirile împotriva partidului Morena al președintei Sheinbaum, scandând „Afară, Morena!” și cerând eforturi mai consistente din partea statului pentru a combate criminalitatea și violența, strigând „Carlos nu a murit, guvernul l-a ucis.”

Un grup numit „Generația Z Mexic” a preluat inițiativa protestelor, declarându-se apolitic și reprezentând tineretul mexican nemulțumit de violență, corupție și abuz de putere.

Termenul „Generația Z” definește persoanele născute între 1997 și 2012, adesea implicate în mișcări de schimbare socială și politică la nivel global.

Guvernul Claudia Sheinbaum a pus la îndoială legitimitatea protestelor, susținând că acestea au fost în principal organizate de oponenți politici de dreapta și au fost susținute pe rețelele sociale prin conturi automate („roboți”).