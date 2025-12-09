Sindicaliștii trag un semnal de alarmă și anunță noi proteste în toată țara, cu precădere în Capitală. Toate aceste acțiuni vin după ce mai multe domenii cheie din stat au fost și sunt în continuare afectate de măsurile de austeritate impuse de Guvernul Bolojan.

Sindicaliștii spun că de la o zi la alta o duc tot mai rău în timp ce lucrează din ce în ce mai mult. În această situație se află profesorii, polițiștii, dar și alte categorii importante din statul român.

Deși au ieșit în stradă încă de la începutul anului, vocea lor nu a fost auzită iar lucrurile nu s-au rezolvat. Chiar dacă au avut discuții cu mai mulți oameni politici, aceștia spuneau că nu au ajuns la nicio concluzie.

Mai mult decât atât, sindicatele îl acuză pe președintele Nicușor Dan că nu a fost capabil să medieze toate aceste lucruri între societatea civilă și oamenii politici din instituțiile statului.

Zilele următoare urmează noi proteste. Primele vor fi cele ale profesorilor, iar la finalul săptămânii spuneau sindicaliștii că vor merge la Cotroceni, la ușa președintelui Nicușor dan, ca să fie auzită vocea lor. Dacă nu se va întâmpla acest lucru, spuneau că vor recurge la grevă generală în toate domeniile.