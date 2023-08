Oamenii se simt batjocoriti. Ei spun ca salariile nu le ajung pentru a-si duce traiul de la o luna la alta si ca, pe deasupra, exista o lipsa majora de personal in sistem.

"Astazi Federatia Columna este in strada cu aproximativ 2000 de oameni, incercand sa convinga Guvernul ca nu trebuie sa dea o OUG a groazei, a austeritatii, care afecteaza deopotriva cele doua sisteme pe care noi le reprezentam - asistenta sociala si administratia publica.

Principala masura cu care nu suntem de acord este cea a taierii postruilor vacante. In Asistenta sociala sunt peste 12.000 de postrui vacante, care in ultimii ani nu au putut sa fie ocupate fie deoarece Guvernul a blocat angajarile, fie pentru ca nivelul de salarizare a devenit neatragator pentru oameni", a declarat liderul sindical, marti, pentru Realitatea PLUS.

Acesta a tras un semnal de alarma, precizand ca se poate ajunge in situatia in care sa nu mai existe personal pentru ab ingriji copiii, persoanele cu dizabilitati si varstnicii aflati in situatii vulnerabile.

Potrivit acestuia, salariul unui asistent social variaza de la judet la judet, conform legislatiei unitare in vigoare, acesta incepe de la 2000-2100 de lei pe luna, ceea ce, spune el, "este foarte putin".