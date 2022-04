Ororile comise asupra femeilor și fetelor au revoltat o lume întreagă. La Tallin, Capitala Estoniei, 12 femei au protestat în lenjerie intimă, în fața Ambasadei Rusiei.

In Tallinn, women went outside the Russian embassy to protest against the mass rape of Ukrainian women by Russian invaders.

#Estonia pic.twitter.com/DgLoaFZBQ2