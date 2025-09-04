Reprezentanții DGASPC au precizat că au nevoie de aproximativ 53,3 milioane de lei pentru a putea continua activitatea până la sfârșitul anului.



„Bugetul aprobat pentru 2025 a fost de 79,4 milioane lei, deși necesarul este de 130,6 milioane lei, din care de la bugetul de stat ar fi trebuit să se aloce circa 118 milioane lei (90% - conform legii). Până la data de 20 august s-au cheltuit 77,3 milioane lei. În acest moment, mai avem la dispoziție doar 2,1 milioane lei, suma total insuficientă. Avem nevoie de fonduri pentru a ne continua activitatea până la sfârșitul anului. Noi nu avem turiști, noi avem pacienți! Vorbim despre mii de oameni care depind zilnic de aceste servicii: copii instituționalizați, persoane cu dizabilități, vârstnici abandonați. Fără bani de medicamente și fără hrană viața acestor oameni este pusa în pericol! Facem un apel ferm către Guvern și către domnul prim-ministru: avem nevoie ca, la rectificarea bugetară, să se aloce suplimentar suma de 53,3 milioane lei pentru DGASPC Vâlcea. Guvernul trebuie să dea banii!”, a declarat Alina Lupu, șef-serviciu în cadrul instituției, citată în comunicat.



Același mesaj îl au și reprezentanții Consiliului Județean Vâlcea, care cer guvernului să-și respecte obligațiile.

„Nu-și poate permite nimeni să se joace cu viețile celor care sunt în suferință, cu viețile bătrânilor și ale copiilor cu probleme de sănătate. Consiliul Județean Vâlcea și-a făcut datoria și a alocat partea de bani, restul trebuie să vină de la Guvernul României, altfel cei care nu vor aloca banii se vor face vinovați pentru ce se va întâmpla cu acești beneficiari”, a precizat vicepreședintele forului județean, Adrian Iliescu.