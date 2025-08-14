Ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat într-un interviu pentru Reuters intenția de a extinde această colaborare militară, transformând-o într-o forță operativă mult mai complexă, capabilă să realizeze patrulări menite să protejeze infrastructura energetică și rutele comerciale maritime împotriva unui potențial atac rusesc.

Propunerea extinderii cooperării militare

„Acest proiect va trebui extins la un proiect de patrulare în următorii ani. Vom discuta în viitorul apropiat cu aliații noștri”, a declarat Ionuț Moșteanu. Ministrul subliniază astfel necesitatea unui răspuns aliat comun și susținut în fața provocărilor militare în spațiul Mării Negre.

Reprezentantul român a mai precizat: „Marea Neagră va continua să fie un câmp de luptă pentru Rusia. Trebuie să descurajăm și să ne protejăm interesele, care sunt infrastructura energetică, comerțul maritim și libertatea de navigație. Acestea sunt obiectivele noastre și vor fi protejate.”

Provocările tehnologice și militare în contextul regional

România are o frontieră terestră de aproximativ 650 km cu Ucraina, iar pe parcursul conflictului au fost înregistrate cazuri repetate de drone rusești care au căzut pe teritoriul românesc. În ceea ce privește domeniul naval, ministrul român a menționat încercările aproape zilnice de bruiaj al semnalelor GPS în Marea Neagră, declarând că Rusia este cel mai probabil responsabilă pentru aceste acte. Aceste acțiuni sunt respinse constant de către autoritățile de la Moscova.

Miza energetică pentru România

Un factor esențial în consolidarea prezenței militare românești în zonă îl reprezintă importanța crescândă a producției de gaze. România este așteptată să devină cel mai mare producător și exportator net de gaze din Uniunea Europeană, începând cu anul 2027, grație unui ambitios proiect offshore din Marea Neagră.

Pentru consolidarea capacităților maritime, Ministerul Apărării Naționale a achiziționat recent o navă de luptă ușoară gata construită din Turcia, iar în plan există intenția de a cumpăra mai multe corvete sau nave mici de luptă, deși aceste achiziții vor dura câțiva ani înainte de a fi finalizate.

Relația strategică cu Ucraina

Ionuț Moșteanu a evidențiat suportul continuu pe care România îl oferă Ucrainei în contextul actual. România a furnizat Ucrainei o baterie de apărare antiaeriană Patriot și continuă să antreneze piloți ucraineni de vânătoare. Portul Constanța a jucat, de asemenea, un rol vital, permis de export pentru circa 30 de milioane de tone metrice de cereale din Ucraina.

Totodată, ministrul a exprimat o poziție prudentă în privința implicării României în noul mecanism financiar NATO, denumit „Lista de cerințe prioritare a Ucrainei” (PURL), indicând că țara încearcă să reducă cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană pentru a evita o scădere a ratingului și a beneficia de fonduri europene.

Așteptări privind summitul Trump-Putin din Alaska

Referindu-se la summitul programat vineri, 15 august 2025, între președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, Ionuț Moșteanu a exprimat speranța că această întâlnire va contribui la obținerea unei încetări a focului în Ucraina.

„Toată lumea așteaptă o încetare a focului și apoi să se negocieze o pace justă și durabilă, cu garanții de securitate pentru Ucraina”, a afirmat ministrul Apărării.

