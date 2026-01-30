Proprietarii de apartamente, în pericol fără să știe: modificările „mărunte” din locuință vă pot trimite direct în fața judecătorului

Viața la bloc vine la pachet cu reguli clare, chiar dacă mulți proprietari nu le cunosc sau le ignoră. Orice intervenție făcută în interiorul apartamentului poate afecta nu doar confortul personal, ci și siguranța întregii clădiri. Iar unele lucrări aparent banale – precum dărâmarea unui perete sau montarea unei cabine de duș – pot avea consecințe legale serioase.

Lucrările „nevinovate” care vă pot aduce amenzi și procese

Mulți proprietari pornesc renovări fără să știe că anumite intervenții necesită aprobări, avize sau chiar autorizație de construire. Chiar și lucrările care par simple pot afecta structura blocului sau instalațiile comune.

Dărâmarea unui perete, mutarea unei cabine de duș, schimbarea poziției bucătăriei sau a băii, intervențiile asupra instalațiilor comune – toate acestea pot deveni motive de sancțiuni dacă sunt făcute fără acordurile necesare. În unele cazuri, proprietarul poate fi obligat să readucă locuința la starea inițială, pe cheltuiala proprie.

Spațiile comune nu sunt depozit personal

Holurile, casa scării, subsolul, uscătoria sau alte zone comune nu pot fi transformate în spații de depozitare. Lăzile, bicicletele, cutiile sau alte obiecte lăsate în aceste locuri pot bloca accesul și pot încălca regulile asociației.

Astfel de situații duc frecvent la conflicte între vecini, dar și la amenzi pentru proprietarii care ocupă ilegal spațiile comune.

Amenzi, reclamații și obligația de a reface lucrările

Nerespectarea regulilor nu se rezumă la discuții aprinse pe scară. Proprietarii pot primi amenzi consistente, pot fi acționați în instanță sau pot fi obligați să repare pagubele provocate. Înainte de orice renovare, este esențial ca proprietarii să se informeze și să obțină aprobările necesare.

O comunicare corectă cu asociația de proprietari poate preveni multe probleme și poate evita situațiile în care lucrările devin subiect de proces.

Modificările care necesită avize și autorizații

Chiar și intervențiile considerate minore pot necesita acorduri. Mulți proprietari cred că pot modifica orice perete din locuință, însă lucrările care ating structura de rezistență sau stâlpii blocului sunt strict reglementate.

Închiderea balconului, mutarea instalațiilor sanitare, modificarea traseelor de apă sau canalizare, schimbarea destinației unor încăperi – toate acestea sunt permise doar cu avize legale. Intervențiile neautorizate pot pune în pericol stabilitatea clădirii și pot atrage sancțiuni severe.

Activitățile comerciale în apartament – posibile doar cu acordul vecinilor

Transformarea locuinței într-un spațiu comercial, fie că este vorba despre un salon, un cabinet sau o altă activitate, nu se poate face fără acordul vecinilor și al asociației. Zgomotul, traficul de persoane sau disconfortul creat pot genera reclamații, iar proprietarul riscă amenzi și chiar închiderea activității.

Spațiile comune – reguli clare pentru toți locatarii

Casa scării, holurile, subsolul și alte zone comune sunt destinate tuturor locatarilor. Depozitarea obiectelor personale în aceste spații sau blocarea căilor de acces fără aprobarea asociației este considerată ilegală și poate fi sancționată.

Rolul președintelui și administratorului de bloc

Conducerea asociației are obligația de a identifica și raporta situațiile problematice. Administratorul și președintele trebuie să sesizeze comitetul executiv sau adunarea generală atunci când apar nereguli.

„Fiecare proprietar din condominiu poate folosi, în condițiile acordului de asociere, atât spațiul care constituie bunul principal, cât și părțile comune, fără a aduce atingere drepturilor celorlalți proprietari și fără a schimba destinația clădirii”, potrivit Articolului 38 din Legea nr. 196/2018.

Respectarea regulilor – cheia unei vieți la bloc fără conflicte

Pe lângă plata întreținerii și respectarea orelor de liniște, proprietarii trebuie să țină cont de impactul modificărilor pe care le fac în locuință. O renovare făcută fără informare poate afecta întreaga comunitate și poate genera probleme costisitoare.

Respectarea regulilor și consultarea asociației înainte de orice intervenție sunt esențiale pentru a evita amenzi, reclamații și procese.

