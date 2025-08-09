Profesorii suplinitori care au dat Titularizarea în 2025 au fost la examen degeaba. Chiar dacă au luat peste nota 7 nu au fost cuprinși în procedura de încadrare a cadrelor didactice pentru anul școlar 2025 - 2026, potrivit Edupedu.ro.
Ce se întâmplă cu profesorii suplinitori care au dat Titularizarea în 2025
Această situație afectează mii de cadre didactice care au dat examenul de titularizare și au obținut rezultate bune. Procedura privind constituirea normelor didactice pentru anul școlar următor a fost trimisă spre publicare în Monitorul Oficial. Aceasta implementează măsurile adoptate prin Legea nr. 141/2025.
Cum vor fi încadrați profesorii
Concret, potrivit documentului realizat de Ministerul Educației, cadrele didactice vor fi încadrate astfel:
Cadre didactice titulare angajate până la 1 septembrie 2024
Cadre didactice titulare care și-au întregit norma pentru 2025-2026
Cadre didactice debutante angajate pe perioadă determinată
Cadre didactice angajate pe durata viabilității postului până la 1 septembrie 2024, care au obținut minim media 7 la concursul din 2025 și devin titulare
Cadre didactice titulare transferate sau cu norma completată începând cu 1 septembrie 2025
Cadre didactice angajate pe durata viabilității postului până la 1 septembrie 2024
Candidați cu media minim 7 la concursul din 2025, repartizați pe posturi vacante
