Profesoara din Turcia poate rămâne în România

Curtea de Apel București a respins extrădarea profesoarei de origine turcă.

Procurorul a cerut respingerea solicitării de extrădare.

„Din studierea mandatului apreciez ca extrădarea este ceruta din motive politice și sociale ceea ce încalcă drepturile omului. Parchetul solicita respingerea cererii de extradare”

Profesoara Bușra Zeynep Șen a fost prezentată instanței.

„Nu doresc să fiu predata autoritatilor din Turcia. Exista doua motive: apreciez ca judecata din Turcia nu este legala. Totodata in cazul in care voi fi predata voi fi pur si simplu inchisa fara a fi adusa in fata unui judecator. Mi-e teama ca nu voi fi tratata bine, fiind posibil chiar sa fiu supusa unor acte de tortura. Nu imi vor fi respectate drepturile fundamentale. Consider ca acuzatiile care mi se aduc de autoritatile din Turcia au caracter politic. De asemenea, am facut o cerere de azil adresata autoritatilor romane. Arat ca nu sunt membra a organizatiei despre care se vorbeste in cererea trimisa de autoritatile din Turcia”, a spus profesoara în fața judecătorului.

rocurorul nu a formulat întrebări, iar judecătorul a spus că a vazut din acte ca este profesoară și ce face în România.

În vârstă de 24 de ani, Bușra Zeynep Șen este de doi ani profesoară de limba engleză la Liceul Teoretic Internațional de Informatică București și este căsătorită cu un cetățean român.

„Bușra are permis legal pentru a sta în România și nimic din activitatea ei nu justifică demersurile autorităților turce. Singura vină a tinerei profesoare de engleză este aceea că tatăl său, Turgay Șen, a fost președintele Școlilor Orizont din Republica Moldova, iar autoritățile de la Ankara continuă să îl vâneze pe acesta după ce a scăpat în martie 2018, când au încercat să îl rețină pe Aeroportul din Chișinău”, se arată în comunicat.