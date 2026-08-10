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Locale· 2 min citire
Procuror reținut după un scandal într-o discotecă din Hunedoara. A tras cu arma în timp ce polițiștii încercau să-l imobilizeze
Procuror arestat
Publicat10 aug. 2026, 11:00
Actualizat10 aug. 2026, 11:57
Un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin a fost reținut pentru 24 de ore, după un incident produs într-o discotecă din localitatea Ribița, județul Hunedoara. Acesta ar fi intrat în local cu un pistol letal deținut ilegal, un cuțit și un spray lacrimogen. Când polițiștii i-au cerut să se legitimeze, procurorul ar fi devenit recalcitrant și ar fi încercat să fugă. În timpul intervenției, el ar fi folosit spray-ul lacrimogen și ar fi tras cu arma.
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