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Locale· 2 min citire

Procuror reținut după un scandal într-o discotecă din Hunedoara. A tras cu arma în timp ce polițiștii încercau să-l imobilizeze

Procuror arestat

Procuror arestat

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat10 aug. 2026, 11:00
Actualizat10 aug. 2026, 11:57

Un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin a fost reținut pentru 24 de ore, după un incident produs într-o discotecă din localitatea Ribița, județul Hunedoara. Acesta ar fi intrat în local cu un pistol letal deținut ilegal, un cuțit și un spray lacrimogen. Când polițiștii i-au cerut să se legitimeze, procurorul ar fi devenit recalcitrant și ar fi încercat să fugă. În timpul intervenției, el ar fi folosit spray-ul lacrimogen și ar fi tras cu arma.

Incidentul s-a produs pe 9 august 2026, în jurul orei 02:48, pe terasa unui local în care se aflau aproximativ 100 de persoane. Potrivit Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, procurorul avea asupra sa un pistol letal marca Walther, cu seria FBC 3400 și calibrul 9x19. Acesta mai purta un cuțit și un spray iritant-lacrimogen. Permisul său de port-armă fusese anulat pe 27 iulie de Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul IPJ Caraș-Severin, iar procurorul aflase despre măsură pe 6 august.

În jurul orei 03:00, polițiștii i-au cerut bărbatului să se legitimeze. Acesta ar fi refuzat, ar fi ridicat tonul și ar fi deranjat persoanele aflate în local. Procurorul ar fi folosit spray-ul lacrimogen împotriva polițiștilor, după care ar fi fugit, iar agenții au plecat în urmărirea lui. La momentul imobilizării, acesta „ar fi tras fără drept cu arma letală deținută, asupra sa”, a transmis Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia.

Procurorul este acuzat de nerespectarea regimului armelor și munițiilor și de uz de armă fără drept. El mai este cercetat pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase și două infracțiuni de ultraj. Martori citați de presa locală au relatat că bărbatul a intrat la petrecere îmbrăcat complet în negru și purtând mănuși chirurgicale negre. O persoană a alertat poliția după ce a observat că acesta avea un pistol asupra sa.

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