Primarul Timişoarei Dominic Fritz a fost întrebat dacă sunt prea mulţi angajaţi la stat.

„Sunt prea mulţi care nu fac nimic. Dar eu, şi cu experienţa de primar, nu vreau să fiu ipocrit la această chestiune. Şi cred că trebuie să avem grijă să nu picăm într-o capcană populistă în care să-i dăm afară pe toţi, pentru că vrem un stat funcţional. Vă spun foarte sincer, la mine, în Primăria Timişoara, am nevoie de mai mulţi arhitecţi care să lucreze la urbanism, am nevoie de mai mulţi ingineri care să-mi facă proiecte de drumuri şi de şcoli. Şi îmi lipsesc aceşti oameni. Toţi şoferii care s-au pensionat nu am mai pus alţi oameni în loc. Pregătim acum o nouă organigramă unde o să mai reducem cu încă 10-15%. Pentru că, într-adevăr, eu, cu cât mai bine cunosc aparatul, cu atât mai mult îmi dau seama unde se munceşte până seara la 8 şi unde se pleacă la 3. Aşa funcţionează tot statul român şi cred că important în perioada următoare este să facem aceste reduceri cu cap, să reducem acolo unde disfuncţionalitatea este cauzată de lene şi să creştem acolo unde disfuncţionalitatea este cauzată de lipsă de personal. Pentru că există şi astfel de cazuri. Întotdeauna finalitatea trebuie să fie o calitate crescută a serviciilor pentru cetăţenii”, a spus Dominic Fritz, la un post TV.

Primarul Timişoarei acuză faptul că unii funcţionari blochează procesul de digitalizare a administraţiei pe motiv că şi-ar pierde din putere.

”Dacă digitalizăm administraţia publică pe bune, atunci putem să câştigăm chiar până la 3% din PIB şi să facem toată experienţa mult mai rapidă, mai eficientă, mai fiabilă. Dar adevărul este că există o rezistenţă în statul român pentru că această tehnologizare, digitalizare, transparentizare, tocmai pentru că ia din puterea funcţionarilor şi, de aceea, acest guvern va trebui să-şi asume o luptă şi cu interesele de putere ale funcţionarilor publici. Asta nu înseamnă că suntem împotriva funcţionarilor, dar puterea în stat trebuie să fie la instituţii democratice, la oameni aleşi de popor şi legitimaţi de popor. Puterea nu poate să fie la funcţionari”, a conchis Dominic Fritz.