Primarii din Gorj despre cutremurul de 5,2 pe Richter: "S-a auzit ca un avion care zbura foarte jos, apoi casele s-au zguduit"

"Am resimți cutremurul chiar in birou, a fost un șoc pe care l-am depășit foarte greu, dar nu puteam să stau în pasivitate. Am luat legătura cu cei de la ISU și celelalte informații subordonate. Din fericire, după acest cutremur am avut o singură sesizare, a fost o persoană care susține că a observat mici modificări ale tencuielii de la tocul ușii," a relatat primarul municipiului Tg. Jiu, Marcel Romanescu.





"De mâine vom porni o inspecție pentru a verifica toate blocurile din municipiu, nu avem semnalată nicio problema in urma cutremurului, care s-a simțit serios și la Motru. La noi cele mai multe blocuri sunt din anii '60-'80, ultimul loc dat în recepție a fost în 2007. Cred că de la seismul din '77 n-am mai avut un cutremur atât de mare," a declarat la Realitatea Plus edilul din Motru, Cosmin Morga.



Cea mai dramatică relatare a venit din partea edilului localității gorjene Runcu, aflată chiar în zona epicentrului.

"S-a simțit foarte puternic, parcă era un avion care zboară la mică înălțime, era un zgomot deranjant, apoi au început să se zgâlțâie casele, timp de circa 3 secunde. Din fericire nu s-a întâmplat nimic grav. AM plecat apoi in inspecție, nu am identificat nicio problemă, dar marți vom verifica mai amănunțit," a declarat Adrian Cîmpeanu.