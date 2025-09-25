Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat, joi, că pentru afișele lipite ilegal vor fi aplicate sancțiuni. „Bucureștiul trebuie să fie curat, ordonat și european”, spune edilul.

„Fără mizerie! Fără afișe lipite ilegal în București! De la stațiile STB până la cutiile electrice și clădiri, afișele lipite ilegal degradează orașul. Aplicăm sancțiuni, în conformitate cu Legea nr. 185/2013. Amenzile variază între 1.000 și 100.000 lei, în funcție de gravitate”, a scris Bujduveanu într-o postare pe Facebook,

Bujduveanu precizează că organizatorii de evenimente, firmele de publicitate, dar și cetățenii trebuie să respecte legea.

„Afișajul neautorizat strică imaginea orașului, murdărește spațiile publice și degradează mobilierul urban”, conchide primarul general interimar.