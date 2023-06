"Sunt foarte bine, m-au zgâriat pisicile puțin.Nu e vorba de răzbunare, nu e vorba de nimic. Au fost niște proști care într-un fel sau altul or să plătească pentru ce au făcut ei", spune patronul lantului de restaurante din Capitala, intr-o postare distribuita in mediul online.



Este prima declarație făcută de patronul restaurantului atacat de motocicliști. Bărbatul s-a filmat în timp ce conducea autoturismul și a dat asigurări că se simte bine.



Între timp, un cântăreț care se afla în timpul atacului în restaurant a povestit momentele de groază prin care a trecut. Acesta a văzut scena terifiantă când patronul a fost atacat.



"M-am întors și am văzut o grămadă de motocicliști care atacau trei persoane care erau la masă, adică patronii. Și am văzut că au scos pistolul, m-am speriat, am fugit de pe scenă în interiorul restaurantului. Nu a fost nicio discuție, au apărut, au atacat imediat și oamenii acolo au reacționat cum au putut. Erau o grămadă de oameni, 10 sau mai mulți. Au sărit imediat la atac. L-au luat prin surprindere, unuia i-a dat cu un ciocan în cap. Clienții din restaurant s-au speriat, erau în șoc. Și eu am intrat în șoc", spune ITTO MEZA, martor al atacului din restaurant.

Apar și noi informații în cazul atacului în stil mafiot al motocicliștilor din Hell\"s Angels.



Potrivit unor surse, patronul atacat de motocicliști ar face parte dintr-o bandă rivală, numită "Bandidos", originară din Mexic. Polițiștii încă îi caută pe agresori.



În rândurile specialiștilor, cazul a stârnit îngrijorare. Cătălin Țone, expert antimafia a studiat îndeaproape modul în care acționează bandele de motocicliști.



"Aceste grupuri infracționale organizate s-au orientat și au venit pe teritoriul României. Traficul de droguri rămâne principala activitate din care se câștigă sume importante de bani și aceste grupări se orientează către acești dealeri, către aceste rețele, pe care încearcă să le acapareze, să le subordoneze și să le influențeze sub o formă sau alta", a declarat Cătălin Țone, expert antimafia.



Nu este pentru prima oară când motocicliștii din Hell\"s Angels ajung în vizorul polițiștilor. La începutul acestui an, liderul grupării era extrădat în Statele Unite pentru că ar fi ordonat asasinarea unui rival, dar și pentru trafic de droguri și spălare de bani.