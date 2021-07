Președintele Klaus Iohannis a făcut declarații în cadrul Summitului Inițiativei celor Trei Mări. El a fost întrebat de jurnaliștii prezenți despre decizia luată în Guvern prin demiterea ministrului de la Finanțe.

"Cred că este bine să vedem lucrurile într-o notă realistă. Guvernul are tot sprijinul partidului și are tot sprijinul coaliției din care a rezultat, iar dacă premierul a considerat că este necesară schimbarea unui ministru înseamnă că a făcut o evaluare și știe ce face. Premierul este cel care răspunde de bunul mers al guvernului, are tot dreptul să schimbe echipa când crede că lucrurile pot merge mai bine", a afirmat președintele care și-a anunțat susținerea pentru gestul lui Cîțu.