„Sa incepem anul tot cu vesti bune:

Imunitatea protectiva mediata de celulele T (CD4 si CD8 in imagini) ramane un zid greu de trecut de varianta Omicron, chiar daca aceasta varianta depaseste cu usurinta imunitatea neutralizanta mediata de celulele B prin anticorpi.

Acest lucru inseamna ca desi Omicron ne infecteaza cu mult mai mare usurinta decat varianta Delta, riscul de spitalizare si deces este mai scazut fata de Delta pentru cei vaccinati sau trecuti prin boala.

Protectia mediata de celulele T este maxima la cei care au boosterul facut si/sau imunitate hibrida (vaccinare + infectare).

Aceste date se adauga la studiile de neutralizare care arata beneficii similare si in privinta protectiei prin anticorpi.

Asadar daca ai boosterul facut sau/si te-au vaccinat dupa cei ai trecut prin boala, Omicron nu este o amenintare la fel de mare pentru tine ca Delta si probabil chiar mai mica decat Alpha.

Pentru cei nevaccinati vestea buna este ca si trecerea prin boala ofera o doza variabila de protectie chiar daca este inferioara celei oferita de booster sau de imunitatea hibrida (cea mai buna).

Retineti: infectare nu este egal cu imbolnavire.

Vaccinul (in schema simpla) si-a pierdut capacitatea de a impiedica infectarea dar nu si capacitatea de impiedica formele grave de boala si deces. Boosterul reface si o mare parte din protectia neutralizanta (impotriva infectarii & transmiterii)

Asadar in Valul 5-Omicron:

Boosterul ne protejeaza si de infectare si de imbolnavire.

Convalescenta + Vaccinul ne protejeaza si de infectare si de imbolnavire.

Primele 2x doze ne protejeaza de imbolnavire

Convalescenta ne protejeaza de imbolnavire (variabil).

Orice om intelept poate transforma ghinionul de a fi trecut prin boala in norocul de a putea dobandi imunitate hibrida sau chiar superimunitate prin vaccinare.

Din fericire pierderea capacitatii sistemului imun de ne proteja de infectare cu Omicron poate fi compensata de masuri non-farmaceutice: masca FFP2/N95, distantare fizica, igiena, aerisire/filtrare. Circulatia virusului poate fi limitata prin testare (certificat verde).

Masca + vaccinul ofera asadar o protectie foarte buna si in valul 5-Omicron. Cu ajutorul lor vom trece cu bine si de aceast val, care va fi mai scurt decat valul Delta. Cu putin noroc, vom avea o perioada mai lunga de liniste decat dupa valul 3-Alpha. Cu foarte mult noroc poate vom reusi sa controlam pandemia.

NOTA: Raportarile din aceasta perioada au fost afecatate peste tot in lume (nu doar in Romania) de sarbatori. Abia de saptamana viitoare vom avea o imagine mai corecta a valului Omicron si in Romania”, a transmis epidemiologul Octavian Jurma.