Majorarea salariului minim este doar praf în ochi pentru români! Creșterea este de doar 181 de lei net, adică doar 6 lei în plus pe zi. Și pensionarii primesc bani în plus luna aceasta. Este vorba despre a doua tranșă a suplimentului de până la o mie de lei, care va fi livrată împreună cu pensiile. În plus, și recalcularea ar trebui să fie gata în mai puțin de o lună.