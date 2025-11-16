Geanta Hermès Birkin este, fără îndoială, una dintre cele mai cunoscute, râvnite și scumpe genți de lux din lume, fiind considerată un simbol al statutului și o investiție chiar mai bună decât metalele prețioase sau acțiunile, datorită valorii sale de revânzare.

Iată câteva detalii esențiale despre geanta Birkin.

Istoric și concept

Geanta a fost creată în 1984, inspirată de actrița și cântăreața franco-britanică Jane Birkin (decedată în 2023). Designul a fost schițat pe un șervețel de către președintele executiv de la Hermès de la acea vreme, Jean-Louis Dumas, în timpul unui zbor Paris-Londra, după ce Jane Birkin s-a plâns că nu găsește o geantă de weekend suficient de încăpătoare și practică. Este recunoscută pentru silueta sa structurată, cele două mânere, clapeta distinctivă și sistemul de închidere cu încuietoare metalică.

Preț și exclusivitate

Prețurile variază enorm în funcție de material (piele de vițel, aligator, crocodil, etc.), dimensiune, culoare și accesorii. O geantă nouă poate începe de la câteva mii de euro și poate ajunge la sute de mii.

Un model Birkin din piele rară, cu detalii din diamante, se poate vinde la licitații cu sume impresionante. Spre exemplu, un exemplar s-a vândut recent la licitație cu peste 8,5 milioane de euro.

Datorită tirajelor extrem de limitate și cererii uriașe, geanta se revinde adesea la un preț mult mai mare decât cel original.

Procesul de creație

Fiecare geantă Birkin este realizată manual de un singur meșter artizan, de obicei în atelierele Hermès din Franța. Realizarea unei singure genți necesită între 15 și 20 de ore de muncă. Hermès produce gențile în serii foarte mici, iar cererea depășește cu mult oferta, ceea ce creează o listă de așteptare (sau o strategie de achiziție) faimoasă, sporind exclusivitatea.

Geanta Birkin, alături de modelul Kelly, este un produs iconic al casei de modă Hermès.