”Preşedintele interimar al României, Ilie Bolojan, va participa joi, 27 martie 2025, la Reuniunea şefilor de stat şi de guvern ai Coalition of the willing privind securitatea în Ucraina care va avea loc la Paris, Republica Franceză”, anunţă Administraţia Prezidenţială.

Pe 21 februarie, preşedintele interimar a participat, în format online, la summitul Defense and Security Strategy of Unity. Action Plan, organizat în Ucraina.

Pe 19 februarie, Preşedintele interimar al României, Ilie Bolojan a participat la reuniunea organizată la Palatul Elysee pe tema războiului din Ucraina. Bolojan este însoţit de Luminiţa Odobescu, consilier prezidenţial pentru afaceri europene.

Franţa a găzduit a doua reuniune pentru a discuta despre Ucraina şi securitatea europeană, dar de data aceasta a invitat ţări europene care nu au fost prezente la începutul acestei săptămâni, între care şi România, precum şi cu aliatul din NATO Canada.