Președintele Camerei Deputaților - Ludovic Orban: ”Plenul reunit pentru învestirea Cabinetului Cîțu se va face începând cu ora 15.00”

”Audierile în comisii se vor face între 11.00 și 14.00, iar ședința de plen va începe la 15.00. Am hotărât alocarea timpilor. Nu am limitat durata audierilor. Nu vor fi suprapuneri, dar va fi timp suficient pentru audieri. Nu am limitat durata audierilor. E timp suficient. Orice parlamentar poate adresa întrebări miniștrilor.

Nu sunt numai trei ore de audieri, audierile se derulează, sunt comisii care trebuie să audieze doi miniștri. Durata la cabinetul Grindeanu a fost de 30 de minute pe ministru și nu s-a permis să se pună întrebări. Așa ceva nu se va întâmpla”, a declarat Ludovic Orban.

”În ceea ce privește salariul minim, cunoașteți punctul de vedere. Noi am propus creșterea salariului minim. Fiind un guvern care a guvernat în perioadă de criză, fără sprijin parlamentar, nu am ajuns să reglementăm acest lucru și să stabilim un mecanism de indexare, în colaborare cu partenerii sociali. Pe de altă parte, noi am propus acest mecanism de creștere a salariului minim care să țină cont de rata inflației - compensarea pierderii puterii de cumpărare - de indicele de productivitate și care să aibă un element de corecție care să depindă de creșterea economică, astfel încât orice creștere economică să ducă la o suplimentare a salariului minim. Acest mecanism nu e convenit la nivelul partenerilor sociali și nu e cuprins într-o reglementare, dar acesta este punctul nostru de vedere. Cu siguranță Guvernul va lua o decizie cu privire la acest subiect”, a mai spus Orban.

Referitor la buget, Ludovic Orban a declarat că premierul Florin Cîțu, când era ministru de Finanțe, a pregătit bugetul de stat.

Ludovic Orban nu vrea să modifice legi ca PSD „peste noapte”.

„Viitorul ministru al Justiției va trebui să evalueze aceste proiecte legislative sau să fie alt proiect legislativ. Avem ca obictiv să reparăm legile justiției. Nu vrem să le facem peste noapte, ca PSD. Și Comisia de la veneția cere ca legile să fie dezbătute. Nu vă pot spune când desființăm SIIJ”, a spus fostul premier.