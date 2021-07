Trezirea intraoperator a pacientului se face pentru a monitoriza în timp real funcțiile motorii deservite de zona în care are loc operația.

Echipa medicală a fost formată din: Anca Moldovan – medic primar ATI, Andrei Farcaș-Rotariu – medic specialist Neurochirurgie, Horațiu Chițac – medic specialist Neurochirurgie, Adina Timbuș – medic specialist Neurologie, Oana Staisnar – as. med. instrumentar, Denisa Buhai – as. med. ATI, Aura Marcu – as. med. ATI.

”Felicitări echipei medicale, care a extirpat tumora de pe creierul pacientei, redând-i șansa la o viață normală. Minuni fac acești oameni și ne determină pe noi să continuăm investițiile masive în sănătate. Mă-nclin în fața voastră! Multă sănătate doamnei, care și ea a avut încredere în voi”, a postat pe Facebook președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Radu Moldovan.