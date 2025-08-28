De acum, ora prânzului nu mai înseamnă doar pauza de masă. Înseamnă și prețuri mai mici la energie. PPC Energie lansează PPC Ore Smart, prima ofertă de energie electrică din România prin care clienții casnici pot beneficia de prețuri variabile în funcție de intervalul zilei, în perioada martie-octombrie, astfel încât consumul dintre orele 11:00 și 14:59 va fi tarifat cu 59% mai puțin față de nivelul de preț din celelalte segmente orare și intervale lunare.

„Prin PPC Ore Smart, aducem pentru prima dată în România un concept folosit des în vestul Europei: tarifele dinamice", a declarat Ionuț Polexe, Value Proposition Director PPC Energie.

Clienții care pot beneficia de această ofertă sunt cei pentru care operatorul de distribuție a instalat un contor inteligent care poate asigura măsurarea consumului în mod segmentat, în toate intervalele zilei.

„Poți economisi până la 100 de lei lunar dacă schimbi intervalul orar în are folosești mașina de spălat sau aerul condiționat. În cazul în care ai și o mașină electrică și o încarci în intervalul orar menționat, economia poate să ajungă la 300 de lei lunar", ne spune Ionuț Polexe.

Și ne îndeamnă să consumăm curent electric între orele 11:00 și 14:59 deoarece, „schimbându-ne obiceiurile de consum, folosim mult mai eficient energia verde, care este produsă preponderent în mijlocul zilei, din surse regenerabile."

Modelul acesta este deja obișnuit în multe țări din Europa. Ajută nu doar buzunarul, ci și planeta.

Cu PPC Ore Smart planifici mai bine și consumi energie eficient. Află dacă ai contor inteligent și activează oferta pe ppcenergy.ro.