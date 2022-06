Din cele peste 9.000 de telefoane, doar puțin peste 2.000 sunt expuse. Deocamdată, colecționarul nu are spațiul necesar, așa că multe exemplare stau în cutii.

Îți dorește să ajungă în cartea recordurilor. In colecția lui se găsesc tot felul de telefoane.

Viața colecționarului nu a fost însă deloc ușoară. Și-a găsit refugiu în această pasiune în speranța că va scăpa de viciul jocurilor de noroc. Și într-un timp extrem de scurt a și reușit.

"Eram atat de increzut si de mandru. Pierdeam tot ce produceam si tot ce imprumutam de la prieteni si camatari. Colectionarea de telefoane m-a ajutat sa ma salvez de sevrajul jocuriulor de noroc. In 2018, cand m-am decis in urma unei alunecari spre moarte. Am renuntat brusc la ce ma adusese acolo, am incercat sa gasesc o metida in primul rand in a nu mai pierde bani", a afirmat colecționarul.

Barbatul a anunțat va lua în calcul pe viitor să organizeze și o zi a porților deschise în care colecția sa să poată fi admirată de public.