Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, „un agent de poliție al orașului Berbești, aflat în timpul serviciului, a fost victima unei infracțiuni de ultraj” după ce a intervenit în cazul unui bărbat de 40 de ani din comuna Alunu, care locuiește fără forme legale în Berbești și asculta muzică la volum ridicat, pe stradă.

În timpul intervenției pentru menținerea ordinii publice, „unul dintre polițiști a fost lovit în zona membrelor superioare, suferind leziuni, și a fost amenințat cu moartea” de agresor. Bărbatul, cunoscut cu antecedente penale, „s-a manifestat cu o agresivitate deosebită”, motiv pentru care a fost reținut și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

Comportamentul violent a stârnit „indignare și teamă în rândul cetățenilor prezenți”. Agresorul a fost imobilizat, încătușat și dus la secția de poliție, fiind ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile.

Surprinzător este că bărbatul se afla deja sub control judiciar, măsură dispusă cu doar o zi înainte, după ce fusese reținut pentru o altă faptă de lovire comisă pe 7 august.

„Activitatea a beneficiat de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale al IPJ Vâlcea”, au precizat polițiștii.

