Plecări în masă la spitalul din Orăştie! Mai mulţi medici şi-au dat demisiile după apariţia Ordonanţei Militare 4 

”Şi eu am rămas surprinsă. Când am ajuns la birou, demisiile erau pe masă. Nu au fost nici discuţii, nici alte situaţii care să mă ducă cu gândul la asta. Am fost sunată în drum spre spital să mi se spună că având în vedere noua ordonanţă, doctorii nu mai vin la serviciu şi să le aprob concediile fără plată. O doamnă doctor mi-a spus clar că în condiţiile date şi dânsa şi tot personalul ATI îşi va înainte demisia", a declarat Daniela Achim, managerul spitalului Orăştie, la un post TV.

"Ei spun că îşi pun viaţa în pericol din cauza lipsei echipamentului de protecţie. V-am citat dintr-o cerere de demisie", a mai declarat aceasta.