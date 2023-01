Chiar daca este deseori folosita ca un ingredient pentru asezonare, aceasta planta este o alternativa perfecta la medicamente. Poate fi folosita ca un remediu natural, ajutandu-te sa tratezi diferite probleme de sanatate.

In afara de tanini si de alti compusi activi, frunzele contin pana la 3% ulei esential, care este compus in cea mai mare parte din cineol (pana la 70%). Acest ulei se gaseste in fructe, care mai contin si acid lauric, acid oleic, acid palmitic si acid linoleic.

Trebuie stiut ca, pe langa rolul sau din bucatarie, dafinul are si numeroase beneficii pentru sanatate, avand proprietati expectorante, antispasmodice, antiinflamatorii si antifungice. Frunzele de dafin sunt bogate in uleiuri volatile, contin mucilagii, pectine, rezine, dar si lactona (substanta amara).

Cea mai buna parte este ca dafinul este la indemana peste tot in piete si magazine locale de mancare sanatoasa.

In ce ajuta: durerile de cap si migrenele, problemele nervului sciatic, retentia de fluide, sforaitul, obiseala musculara, infectiile pielii, spasme, otita si contractiile musculare.

Ceaiul din frunze de dafin este benefic pentru problemele respiratorii, tuse, raceala si gripa.

Pot regla nivelul zaharului din sange si sunt extrem de folositoare in tratarea diabetului.

Pentru durerile musculare si reintinerirea corpului tau, gateste 5 foi de dafin in 1 litru de apa si adauga in apa din cada ta. Asaza-te in cada timp de 15 minute si relaxeaza-te.