Cozile sunt uriașe non-stop, iar timpul de așteptare este de peste 10 ore. Datorită numărului mare de credincioși programul pentru vizita în Altarul Sfânt se va prelungi până pe 5 noiembrie.

Tot până atunci vor fi puse spre închinare la Catedrală și moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou.

Cozi uriașe la cea mai mare catedrală ortodoxă din lume

„Pentru mine o Catedrală închinată eroilor, neamului care a luptat pentru țară, nu ca aceste creaturi care își bat joc de noi.

Poporul român e un popor răbdător și are calități de creștini deosebite și păcat că acești conducători au uitat de unde au plecat.”, spun enoriașii.

„De la Sibiu, aseară, de la ora 1 am plecat de la Talmaci.

Unică pentru noi să o vedem, nu am văzut în realitate, când am auzit că aici se intră în altar ne-am format grupul.

Pentru sănătate, pentru familie pentru pace în lume.”, au transmis pelerinii.

„Pentru sănătate, pentru sănătatea copiilor, pentru țara noastră ne rugăm să fie pace și liniște asta ne dorim.

Simt așa o mândrie, inima mi se mărește când mă uit la ea. Așa mă bucur că am ajuns aici.

Venim de la Suceava...

Pentru liniște, sănătate, pentru nepoți, copii, familie, liniște și pace în țară, pentru o viață mai bună.”, zic românii.