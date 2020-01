Peste 10.000 de cămile vor fi ÎMPUȘCATE în Australia. Care este MOTIVUL

Potrivit DailyMail, cererea de ucidere a cămilelor a venit din partea liderului aborigenilor din Australia care s-a plâns că animalele au invadat proprietăţile aborigenilor şi au băut apa. Cămilele dărâmă gardurile, intră în gospodării în încercarea disperată de a ajunge la o sursă de apă. Cămilele încearcă să ajungă la apă chiar și prin sistemele de aer condiționat, pe care le distrug. Rezerva de apă a unei cămile acumulată în stomac atinge o cantitate între 100 și 150 litri, cantitate suficientă pentru 2 săptămâni. Cămila poate bea în 10 minute o cantitate de 100 de litri de apă.



Un alt motiv care ar fi stat la baza luării unei măsuri atât de radicale ar fi fost faptul că animalele poluează: emit prea mult metan, echivalentul unei tone de dioxid de carbon pe an. Acesta este un argument controversat, nesusținut de toți reprezentanții lumii științifice.

Potrivit The Independent, operațiunea începe miercuri, 8 ianuarie. Vănători profesioniști vor trage în cămile în urma unui ordin dat de liderii aborigeni din teritoriile Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara (APY).

Animalele vor fi împuşcate din elicoptere, de trăgători profesionişti, iar întreaga operaţiune va dura cinci zile, astfel că se așteaptă finalizarea până la începutul săptămânii viitoare.

Criza cămilelor nu este nouă pe teritoriul australian. În 2009, aproape 650 de mii de cămile au fost vânate și împușcate din cauza pagubelor materiale pe care le produceau. La acel moment, un milion de cămile trăiau în Australia și concurau cu vacile si oile pentru mancare. Ele au ajuns sa distruga vagetatia si chiar sa invadeze zonele locuite in cautare de apa. In unele cazuri, camilele au speriat locuitorii intrand in bai si distrugand conductele de apa. În iunie 2011, numărul cămilelor sălbatice din turmele de pe teritoriul australian ajunsese la 1,2 milioane.

Populația de cămile se dublează la fiecare nouă ani dacă nu este ținută sub control. Perioada de gestație la cămile este de aproape un an și jumătate, între 360 și 440 de zile, iar adulții pot trăi 40-50 de ani.

Camilele au fost introduse pentru prima oara pe teritoriul australian în 1840 pentru a ajuta exploratorii sa se deplaseze prin desert, dar de atunci numarul lor a crescut necontrolat. Ele au fost aduse de britanici din India și folosite ca animale domestice. Din secolul al XX-lea, cămilele nu au mai fost folosite atât de mult la transport și au fost lăsate în libertate.

Cel puțin 24 de oameni au murit în Australia, de când a izbucnit criza fără precedent a incendiilor. Timp în care au pierit și un miliard de animale potrivit ″World Wide Fund″⁣.