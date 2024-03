Peste o sută de persoane au așteptat mai mult de o oră în câmp, după ce o locomotiva unui tren ce aparține unui operator privat s-a defectat în apropiere de Roșiorii de Vede. Călătorii au fost nevoiți să coboare din garnituri și să aștepte în frig pana a ajuns o altă locomotivă. Revoltător este că oamenilor le-au fost ceruți bani în plus pentru a fi luați din câmp.

„Nu am fost anunțați din timp de ce anume se întâmplă, iar la un moment dat am fost dați jos din tren. Eram aproape 100 de persoane acolo și ni s-a spus că vine o locomotivă să preia trenul, dar nu se știe când. Am fost mutați în alt tren, dar ne-au cerut bani. Au fost bătrâni care nu au putut să dea banii și au fost amenințați că vor fi dați jos. După aceea, am fost mutați în al treilea tren. Controlorii ne-au cerut bani pentru că a spus că ei sunt de la alta companie și nu suportă cheltuielile, iar altfel ne dădeau jos. Ni s-a spus că în gară la București ne vom putea recupera banii. Dar mai întâi trebuie să ajungem. Cursa noastră trebuia să ajungă la București la ora 7:40 iar noi încă suntem pe drum. Nu ni s-a oferit nimic. Ne-au oprit în haltă, în mijlocul câmpului, și le-am cerut să stăm la căldură, dar au zis că și ei stau cu noi în câmp, în frig, și nu se poate așa ceva. Nici măcar un ceai cald nu ne-au oferit”, a declarat Costel Handelea, un călător al cursei de Arad-București.

Trenul IRN 11500 a plecat din stația Arad joi seara la ora 20,35 cu destinația finală București Nord, unde ar fi trebuit să sosească vineri dimineață la ora 7,45. Garnitura operatorului Astra Trans Carpatic, formată din patru vagoane, era tractată de locomotiva EC 124 a GP Rail, cu patru osii.

Garnitura nu a ajuns însă în Gara de Nord din București nici la ora publicării acestei știri, deoarece la Caracal s-a stricat pentru prima oară locomotiva, iar apoi la Măldăeni s-a defectat definitiv, în jurul orei 6,30 dimineața. Tabela de Plecări/Sosiri din București Nord indică o întârziere de 120 de minute a trenului.