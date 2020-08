Pericol de EXPLOZIE la Timișoara: Incendiu la un TIR încărcat cu azotat de amoniu!

Inspectoratul Județean de Poliție (IPJ) Timiș a anunțat că un TIR încărcat cu azotat de amoniu a făcut explozie la roata din spate dreapta în timp ce se deplasa pe DN69 dinspre Timișoara, spre Arad. Nu a luat foc roata, a iesit doar fum.

Pompierii si polițiștii sunt la fata locului. Traficul a fost deviat.

"Am fost solicitați la un incendiu de autotren încărcat cu 24 t îngrășăminte chimice pe bază de azotat de amoniu, pe DN 69, în comuna Sânandrei. La fața locului s-au deplasat de urgență 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj SMURD și 12 pompieri. Incendiul s-a manifestat la o roată de pe puntea spate a remorcii autotrenului. În acest moment, incendiul a fost stins. Încărcătura nu a fost afectată", susține ISU Timiș.

Pompierii au asigurat zona și au verificat încărcătura pentru a evita orice pericol. Urmează a se stabili cauza care a dus la producerea incendiului.

Azotatul de amoniu este folosit preponderent in industria producerii de ingrasaminte chimice, iar depozitarea se face in conditii speciale ferit de foc, in cantitati limitate in functie de concentratia de azot, culoare de acces intre stive, ferit de materiale incompatibile (combustibili, lubrifianti, pulberi metalice).