Edilul, considerat principal suspect, a fost reținut

Potrivit Inspectoratului de Poliție Bistrița-Năsăud, anchetatorii au pus în aplicare trei mandate de percheziție și un mandat de aducere emis pe numele unui bărbat de 56 de ani din localitate. Acesta a fost dus la audieri, iar ulterior polițiștii au dispus reținerea lui pentru 24 de ore.

Surse judiciare au confirmat că persoana vizată este chiar primarul Traian Simionca, inculpat într-un dosar ce cuprinde acuzații extrem de grave: viol, agresiune sexuală, ultraj contra bunelor moravuri și violarea vieții private.

În cadrul perchezițiilor, echipele de investigații au ridicat mai multe telefoane mobile și dispozitive de stocare, ce urmează să fie expertizate pentru stabilirea modului în care au apărut imaginile și dacă acestea au legătură directă cu faptele cercetate.

Scandalul, declanșat după publicarea unor imagini compromițătoare

Fotografiile și filmările care au alimentat scandalul au fost distribuite masiv în spațiul public, după ce ar fi apărut la secțiunea „stare” a contului de WhatsApp al primarului. Simionca a negat autenticitatea lor și a afirmat că ar fi vorba despre materiale generate prin inteligență artificială, acuzând o tentativă de compromitere.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistrița verifică circumstanțele în care au fost produse imaginile, precum și acuzațiile referitoare la comportament sexual neadecvat și alte fapte cu caracter penal.

Edilul urmează să fie prezentat magistraților cu propunere de măsuri preventive, în funcție de evoluția cercetărilor.