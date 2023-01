Se fac percheziții informatice în dosarul fraților milionari Tate, aflați în arest provizoriu într-un dosar privind constituirea unui grup organizat cu scopul de a racola și exploata fete pentru clipuri pornografice menite să fie distribuite pe site-urile de profil, dar și pentru a obține bunuri materiale necuvenite și viol. Perchezitiile informatice au loc in prezenta avocatilor.

Reamintim ca la finalul saptamanii trecute au avut loc 7 perchezitii in Bucuresti, Ilfov si Prahova. In plus, bolizii de lux ai celor doi frati au fost ridicati si dusi in parcarea statului. Acestiua ar putea sa fie vanduti sau chiar folositi.

Printre mașinile ridicate și puse sub sechestru se numără un Aston Martin Vanquish S Ultimate, a cărui valoare este de 250.000 de euro.

O altă mașină de lux pusă sub sechestru este un Rolls Royce Wraith Black Badge, care costă nu mai puțin de 360.000 de euro.

De asemenea, sub sechestru mai este și un BMW X6 M, de 30.000 de euro, dar și o Lada 1500, care valorează aproximativ 10.000 de euro.

Reamintim că frații Tate au ajuns în atenția autorităților din România abia în primăvara anului trecut, după ce s-a dat semnalul că în vila lor din pipera erau sechestrate două tinere. După acest episod au fost organizate percheziții. Ei au fost săltați, reținuți și în cele din urmă arestați preventiv pentru 30 de zile.