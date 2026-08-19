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Percheziții în șase județe și în Capitală într-un dosar de evaziune fiscală. 52 de mandate, puse în aplicare

Percheziții

Percheziții

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat19 aug. 2026, 13:14
Actualizat19 aug. 2026, 13:15

Polițiștii au făcut miercuri 52 de percheziții în șase județe și în București, într-un dosar penal care vizează infracțiuni de evaziune fiscală. Anchetatorii au ridicat documente financiar-contabile și alte probe pentru stabilirea activității infracționale și a prejudiciului cauzat bugetului de stat.

Potrivit Poliției Române, miercuri, 19 august, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Mehedinți, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți, au pus în executare 52 de mandate de percheziție domiciliară.

Au fost vizate sediile unor societăți comerciale, precum și domiciliile unor persoane fizice despre care anchetatorii susțin că ar fi implicate în activitatea infracțională.

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat documente financiar-contabile și alte mijloace de probă, care urmează să fie analizate pentru documentarea faptelor și stabilirea prejudiciului adus bugetului de stat.

Acțiunea, desfășurată în șase județe și București

Perchezițiile au avut loc în Mehedinți, Gorj, Dolj, Timiș, Cluj și Bihor, precum și în municipiul București.

La operațiune au participat polițiști din mai multe structuri ale Poliției Române, inclusiv Serviciul de Investigații Criminale, Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, precum și polițiști din cadrul Poliției municipiului Drobeta-Turnu Severin și din structurile locale din Baia de Aramă, Orșova, Strehaia și Vânju Mare.

Acțiunea a beneficiat, de asemenea, de sprijinul polițiștilor din cadrul inspectoratelor de poliție județene Dolj, Gorj, Bihor, Timiș și Cluj, al Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare București și al polițiștilor de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Mehedinți.

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