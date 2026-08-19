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Social· 1 min citire
Percheziții în șase județe și în Capitală într-un dosar de evaziune fiscală. 52 de mandate, puse în aplicare
Percheziții
Publicat19 aug. 2026, 13:14
Actualizat19 aug. 2026, 13:15
Polițiștii au făcut miercuri 52 de percheziții în șase județe și în București, într-un dosar penal care vizează infracțiuni de evaziune fiscală. Anchetatorii au ridicat documente financiar-contabile și alte probe pentru stabilirea activității infracționale și a prejudiciului cauzat bugetului de stat.
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