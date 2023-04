„Tocmai ieri am avut o discuție aprinsă pe tema asta cu mama, fost cadru universitar 30 și de ani și ca mulți alții are o pensie exorbitantă de vreo 2.300 de lei. În condițiile în care facturile la gaze le știți, la curent... le plătiți și dvs. E un om în vârstă cu anumite afecțiuni. (Și cum se descurcă?) Păi cu mine se descurcă și cu sor-mea, că altfel... (Trăim în țara în care cei în vârstă se bazează pe ajutorul copiilor lor?) Da! Cu certitudine. De ce? Păi din cauza politicii pe care au dus-o timp de 30 de ani guvernanții care s-au succedat la putere după decembrie 89. Nu mi se pare normal ca în pragul pensiei, la finalul vieții, după o viață e muncă. Sigur, ați urmărit și dvs. la toate televiziunile, reportaje cu mielul de Paște acum cu pensionari care nu-și permit să-și cumpere mai nimic și sigur că este dureros să vezi că atunci când pensionari din țările civilizate, avansate să spunem din Occident și de peste ocean, își petrec bătrânețea în croaziere destul de costisitoare pe vase de lux, în stațiuni. (Nu asta ne-am dorit și noi prin căderea comunismului? Nu la asta aspirăm și noi? Unde ne-am pierdut?) În primul rând, nu știu dacă s-a dorit căderea comunismului pentru că sunteți mult mai tânără, dar sigur ați urmărit.

Ion Iliescu, după ce a preluat puterea, a înfierat România proletară, pe Nicolae Ceaușescu pentru că a întinat idealurile comuniste și socialiste la vremea respectivă, deci n-avea niciun gând de altceva, de fapt, nici Gorbaciov nu și-a dorit căderea socialismului că n-a fost comunism, ci și-au dorit cu totul și cu totul altceva. A ieșit ce a ieșit. Ce a ieșit? Păi ceea ce trăim. O struțo-cămilă. Nici așa, nici așa.

Toate cârciumile de zi, de noapte, de prânz, de seară erau arhipline. Erau oameni veseli, erau oameni care-și permiteau să-și scoată partenerii la o masă să vadă un program artistic seară de seară. Asta o știu pe pielea mea că erau localuri în București, unde, oricâte pile ai fi avut, găseai loc dacă n-anunțai din timp foarte greu. Ceea ce denotă faptul că puterea de cumpărare, nu neapărat salariile mari, puterea de cumpărare permitea tuturor să-și satisfacă micile plăceri, micile nebunii. Nu mai vorbim de teatre, cinematografe.

Sigur că în spatele acestor lucruri uzuale, să le spun așa, exista o industrie, o economie puternică pentru vremea respectivă, chiar dacă, unii rău-voitori după 90 au făcut un morman de fiare vechi. De ce? Păi pentru că așa a fost instruit. Sunt specialiști care mai trăiesc în diferite domenii destul de sensibile care pot confirma că erau tehnologii de ultimă oră. Deci amintiți-vă, tot din cărți că n-aveți cum altfel, Nicolae Ceaușescu când a fost în vizită la Carter contra partidă a încheierii unui armistițiu între Palestina și Israel a venit cu o sută de licențe. În condiții în care americanii acordau unui stat doar zece licențe pe an. El a venit oficial, o parte, neoficial tacit înțeles cu americanii cu cealaltă parte, dar a venit cu o sută de licențe. (Haideți să trecem peste următoarea afirmație: Așa le-au dictat. Care au fost păpușarii?) Păpușarii au fost și sunt cei care sunt acum. Cei care conduc lumea de fapt. Profitorii tranzicției? S-o numim așa? Nu, stați puțin. Ăștia sunt, da, cumva ăștia sunt ce vedem noi.

Erau trupe sovietice pe toate drumurile, ori, măcar atât n-am avut și, revin, epurările care s-au făcut începute de Gheorghiu-Dej continuate de Nicolae Ceaușescu au eliminat sau s-a încercat eliminarea celor mai mulți comisari sovietici din conducerea României pentru că era normal. Au venit înapoi. S-au întors, nu? Nici n-au plecat mulți. Erau tot aici, dar erau mai vopsiți și sigur că un om care n-are nimic în comun cu țara asta, cu pământul, cu poporul. Cei care nu știu, cum lucrează? Nu știu. Nu știu să vă spun care e modul de operare. Foarte inteligent. Adică nu sunt niște neaveniți. Să fim foarte sinceri. Nu sunt. Sunt vânduți, lucrează pentru două părți. Sunt clar vânduți într-o parte. Dar trebuie să ai, să fi născut, să ai caracter, să fii educat cu așa ceva. Nu cred că multă lume poate să facă asemenea lucruri și în contextul ăsta sunt școliți, sunt cultivați și cu ce știm toți din cărți. Ce vedem pe la filmele SF. Sunt înregimentați de mici, activați la un moment dat, dar asta e mai puțin important. Important sunt rezultatele care ne afectează pe toți. Și, revenind, m-ați întrebat, am început să vă spun că da, consider că suntem o colonie pentru că toți cei care au venit la putere n-au reprezentat sau n-au susținut interesele celor mulți, care din păcate, le-au dat”, a spus Nicu Ceaușescu, la Realitatea PLUS.