Avocata apărării, Amy Gallicchio, ceruse pedeapsa minimă prevăzută de lege, 35 de ani de închisoare, conform unor surse citate de Agerpres.



Akayed Ullah, în vârstă de 31 de ani şi originar din Bangladesh, a fost arestat pe 11 decembrie, imediat după ce a reuşit doar parţial să producă o deflagraţie la o oră de vârf pe culoarul dintre Times Square şi gara Port Authority - parţial, pentru că dispozitivul artizanal pe care îl avea asupra sa nu a explodat complet.



Atacul, în urma căruia patru persoane au fost rănite, iar atacatorul a suferit arsuri grave, a dus la creşterea tensiunilor, în condiţiile în care a survenit după un alt atentat, la sfârşitul lui octombrie acelaşi an, soldat cu moartea a opt oameni în sudul Manhattanului. Bărbatul care a intrat atunci cu camioneta în mulţime fusese "inspirat" tot de Stat Islamic.

Akayed Ullah Sentenced To Life In Prison For Bombing NY City Subway Station In 2017 On Behalf Of ISIS



