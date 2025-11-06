Descoperirea a fost făcută de apropiați, iar autoritățile au demarat imediat o anchetă pentru a clarifica circumstanțele decesului, scrie Tomis News.

Potrivit primelor informații, se pare că la baza gestului extrem ar fi stat probleme financiare grave, cele mai mari datorii fiind către doi cămătari locali.

În urmă cu câteva luni, Florian Dinu fusese chemat la audieri la Parchetul Curții de Apel Constanța privind o anchetă în care era cercetat pentru o posibilă infracțiune de falsificare a unui certificat fiscal emis de Primăria Limanu, scrie Seepress, care precizează că omul de afaceri avea de gând să vândă campingul Sandalandala.