Pilda zilei: Aș râde dar nu pot de plâns...

Demult, tare demult, exista un rege căruia îi plăcea să pescuiască. Într-o zi frumoasă de vară, a chemat meteorologul curții și l-a întrebat cum va fi vremea mâine, pentru că vrea să meargă la pescuit. Meteorologul l-a asigurat că mâine va fi o vreme excepțională, numai bună de pescuit.

A doua zi, regele și-a luat regina și au plecat la pescuit. Pe drum, s-au întâlnit cu un țăran care trăgea după el un măgar. Țăranul l-a văzut pe rege cu undițele și i-a spus cu blândețe:

- Majestate, mai bine faceți cale întoarsă. O să plouă torențial în câteva minute. O să fie furtună mare! Regele a fost politicos, își iubea supușii și i-a spus țăranului:

- Am cel mai bun meteorolog din tot regatul, e cel mai exprimentat dintre toți. În plus, îl plătesc și foarte bine. El mi-a spus că azi nu va ploua deloc. Am încredere în el. Nu te supăra!

În câteva minute, a început o ploaie torențială care s-a transformat, mai târziu într-o furtună puternică. Regele, regina și suita lor au ajuns uzi leoarcă la palat. Regele a decis că meteorologul trebuie concediat și l-a chemat la palat pe țăranul cu care vorbise pe drum.

Țăranul a venit și a primit cea mai bună ofertă din viața lui. Prestigiul de a fi meteorologul regelui și să primească un salariu consistent. Din păcate, țăranul umil și sincer a decis să nu accepte oferta regelui.

- Majestate, eu nu știu nimic despre meteorologie. Eu știu despre vreme de la măgarul meu. Dacă urechile măgarului sunt pleoștite dimineața înseamnă că va ploua în ziua aceea.

Așa că, regele a angajat măgarul!

Și de aici a început istoria de a angaja măgari în guvern, pentru a ocupa locurile de muncă cu cea mai mare importanță și influență.

