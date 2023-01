"Proiectul pentru largirea Centurii Capitalei si pentru cele 5 pasarele - ambele au fost relaizate de aceeasi firma de aplicare, firma pe care am detinut-o de 20 de ani. Au toate avizele necesare si sunt construite pe coordonate topografice identice doar ca - aici intervine surpriza si faza asta de gaga - ei trebuiau sa faca pur si simplu finalizarea acestor lucrari. Firma care trebuia sa faca asta a intrat in insolventa", a afirmat Ovidiu Barbier, miercuri seara, in emisiunea Culisele Statului Paralel, de la Realitatea PLUS.

Potrivit acestuia, pilonul e pozitionat corect, iar trotuarele nu s-au facut inca, Barbier subliniind inca odata ca lucrarile nu au fost, de fapt, terminate si de asta situatia in zona arata astfel.

"Asta e o noua rusine pentru breazla noastra", a recunoscut expertul.

Pe Gogle Street View sunt mai multe imagini surprinse în decursul anului 2022 și în care se văd lucrările la pasarela pietonală, iar din august 2022 sunt vizibile și imagini cu pilonul care încurcă circulația în zonă. Cu toate acestea, abia acum autoritățile se mobilizează pentru a remedia situația, relatează HotNews.ro.