Deputații s-au grăbit să își termine treburile la Parlament, pentru a putea pleca acasă. Îi așteaptă o săptămână de vacanță!

Deputații au decis ca săptămâna aceasta să vină doar două zile la muncă. Miercuri și joi vor avea activități în comisiile parlamentare - sub formă de studiu individual sau activități în circumscripții. Care se traduce de fapt prin ... mai mult timp liber pentru aleșii poporului.

Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, spune că „nu-s chiar zile libere, e activitate in circumscriptie. Exista si activitate in circumscriptie, care e la fel e importanta, care presupune interactiunea cu cetateanul”, potrivit Realitatea PLUS.

Deputații susțin însă cu tărie că vor munci chiar și de acasă.

Deputatul PNL Laurențiu Leoreanu spune că „fiecare comisie are acest drept de a gestiona programul, vom avea si saptămâna viitoare activitate, lucrurile vor fi functionale in acesta perioadă”.

Oana Țoiu, deputat USR-PLUS, a declarat că „e important sa fie parlamentarii și în circumscripție, pe de altă parte, n-aș putea să zic cu mâna pe inima că toți parlamentarii lucreaza zilele astea din greu”, potrivit Realitatea PLUS.

La Senat lucrurile stau un pic diferit. Parlamentarii vor veni la muncă miercuri, atunci când au o ședință de plen, dar joi voi lucra și ei de acasă, din circumscripția electorală.

Aleșii adună, pe an, mai multe vacanțe ca orice alt bugetar. Anul calendaristic începe cu o vacanță de o lună, în ianuarie. Apoi, între cele două sesiuni parlamentare au două luni de vacanță de vară - iulie și august. Pe lângă zilele libere legale, parlamentarii mai au liber și de Paștele Catolic.