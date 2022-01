Claudiu Târziu a declarat ca ’’este în mod evident o implicare a politicului în magistratura, în instituțiile din justiție, pentru ca acest dosar a fost deschis după ce mai multi lideri politici ai PNL au atacat AUR, pe care l-au numit în fel si chip. Aceștia au cerut scoaterea în afara legii a Partidului AUR. ’’

Totodata, liderul AUR, a mai declarat ca aceasta ancheta este o răzbunare a președintelui tarii, Klaus Johannis, pentru ca membrii AUR au început o companie împotriva acestuia si vor sa îl demită.

Președintele AUR a mai spus la Realitatea PLus ca ‘’ Klaus Johannis nu vrea decât sa isi apare pielea, pentru ca AUR a declanșat un proces major de implicare a poporului roman, în debarcarea acestui președinte care ocupa nejustificat locul la Cotroceni! Si spun nejustificat pentru ca nu rămâne nimic după domnia sa, după aceasta perioada, nu ar fi bine sa îl mai ținem încă 3 ani pe banii nostrii, ca sa vedem cum pozează la piramide sau pe la partidele de golf pe care le joaca. ‘’

Claudiu Târziu a adăugat ca va face tot posibilul sa se apare în fata acestor acuzații care sunt nefondate, si care nu ar trebui sa existe într-un stat democrat.

‘’Ne vom apăra cu toate mijloacele legale. Vom arata ca nu exista nici un fel de dovada ca am încălcat vreo lege si nici în acest caz nici în alte cazuri. Poate ca discuția ar trebui lărgită un pic si sa vedem dacă e normal ca intr-o țară democratica sa se puna problema unui sancțiuni penale pentru un delict de opinie. În acest caz noi nu am greșit si nu am afirmat cele pe care le susțin adversarii nostrii politici. IN general orice fel de opinie, dacă ajunge sa fie sancționată de lege intr-o țară democratica, înseamnă ca avem o problema. ‘’

Acesta a declarat ca pana astăzi nimeni nu a fost chemat la audiere.

‘’Nu stiu dacă a fost cineva chemat, eu nu am fost chemat la audieri si nici alți colegi de ai mei nu au fost invitați la parchet. ‘’