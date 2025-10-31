Navă de pasageri, sub pavilion elvețian, are la bord 181 pasageri și 53 de membri ai echipajului.

Nava a pornit de la Turnu Măgurele spre Viena și a eșuat noaptea trecută la km 837 al Dunării, în dreptul localității Gârla Mare, potrivit presei locale.

Inițial, autoritățile navale din județ au luat în calcul scenariul să transporte la bord provizii pentru câteva zile, până când vasul va fi repus în poziție de plutire, dar creșterea nivelului Dunării a făcut ca acest lucru să se întâmple mult mai repede.

Joi, debitul Dunării în zonă a fost foarte scăzut, cu peste o mie de m³/s sub media perioadei.