Orban: Modificarea Legii 55, indispensabilă pentru redeschiderea școlilor. Aşteptăm ca Parlamentul să voteze în procedură de urgenţă

"Deja astăzi a avut loc o primă videoconferinţă la ora 14,00, în care s-au discutat detalii, a fost prezentată ordonanţa prin care am alocat 175 de milioane de euro pentru achiziţionarea de tablete, echipamente de protecţie, dezinfectanţi şi alte lucruri necesare pentru deschiderea şcolii. (...) De asemenea, este deja prezentat public un proiect, care e în dezbatere, privitor la regulile de deschidere a şcolilor şi, în mod evident, vor urma discuţii şi consultări cu autorităţile locale, pentru că avem nevoie de o colaborare foarte bună cu reprezentanţii administraţiei locale, astfel încât să asigurăm cele mai bune condiţii de începere a şcolilor", a afirmat Orban.



Întrebat ce se va întâmpla cu studenţii care vin din zone galbene la studii în România, cum ar fi cei din Republica Moldova, şi dacă există posibilitatea ca aceştia să evite izolarea sau carantinarea în urma unui test COVID-19 cu rezultat negativ, el a răspuns: "Încă nu am luat o decizie, am început discuţiile pe tema asta legată de studenţi, de cei care sunt în jurul graniţelor, este posibilă o astfel de soluţie, dar încă nu am luat o decizie în acest sens".



Potrivit premierului, "regula de bază este să evităm pe cât este posibil ca la şcoală să vină un cadru didactic sau un elev care poate să fie bolnav, care să aibă virusul". "Când vom lua o decizie, o vom anunţa ", a adăugat Orban.