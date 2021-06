"A fost o onoare pentru mine să particip astăzi la ceremonia de sfințire a Drapelului Național, de la Catedrala Mitropolitană din Iași.

Drapelul tricolor este simbolul cel mai durabil al istoriei noastre moderne, al luptei pentru un stat național, pentru libertate civică și pentru un loc demn în lume. Sub culorile sale s-au petrecut primele noastre revoluții, tricolorul a fost arborat ca pavilion al primelor noastre nave de luptă, a însuflețit lupta pașoptiștilor, sub culorile sale armata română a trecut Dunărea pentru a obține Independența de Stat și a trecut munții pentru a face Marea Unire, sub aceste culori la Alba Iulia românii transilvăneni și-au proclamat hotărârea de a se uni cu țara.