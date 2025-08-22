Această ajustare anuală, deși contestată de unii, a fost concepută inițial pentru a oferi populației și fermierilor o oră suplimentară de lumină naturală, facilitând munca pe câmp și activitățile zilnice. De-a lungul timpului, s-au ridicat diverse propuneri de eliminare a schimbării orei, dar atât ora de vară, cât și ora standard rămân în continuare în vigoare.

Ce se întâmplă concret cu ceasurile în 2025

Ora de vară (DST) pentru 2024 a intrat în vigoare în noaptea dintre 26 și 27 octombrie, dar anul acesta se va întâmpla mai devreme. Trecerea la ora de iarnă 2025 va avea loc în noaptea de sâmbătă, 25 octombrie, spre duminică, 26 octombrie. La ora 3:00 dimineața, ceasurile vor fi date înapoi cu 60 de minute, revenind la ora 2:00. Aceasta va face ca ziua de 26 octombrie să fie cea mai lungă din an, având 25 de ore, oferind astfel o oră în plus de somn sau de activități. În același timp, efectele asupra organismului pot fi resimțite: mulți oameni pot experimenta oboseală, lipsa concentrării sau dificultăți de adaptare la noul program. Mai mult, după această ajustare, soarele va apune mai devreme, iar întunericul se va instala rapid după-amiaza.

Când se schimbă ora și ce impact are acest lucru asupra organismului

Impactul asupra vieții cotidiene

Pentru cei care se adaptează mai greu la schimbarea orei, specialiștii recomandă menținerea unui program constant de somn, cu ore regulate de culcare și trezire, chiar și în weekenduri, pentru a sincroniza ceasul biologic cu noul fus orar. De asemenea, expunerea la lumina naturală pe timpul zilei și evitarea cafelei sau a meselor grele înainte de somn pot facilita adaptarea. În primele zile după schimbare, este recomandată activitatea fizică și limitarea expunerii la dispozitive electronice, deoarece lumina albastră emisă poate afecta producția de melatonină și calitatea somnului.

Originea și istoria schimbării orei

Schimbarea orei a fost introdusă pentru prima dată în timpul Primului Război Mondial, în 1916, în câteva țări europene, pentru a economisi energie și a crește eficiența muncii. Germania a fost printre primele state care au aplicat ora de vară, urmată de Marea Britanie, Belgia, Danemarca, Franța, Italia, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Portugalia și Suedia. România a adoptat ora de vară în 1932, aplicând-o anual până în 1939, iar între 1940 și 1942 ora de vară a funcționat permanent. După 1943, practica a fost suspendată și reintrodusă abia în 1979, pe vremea lui Ceaușescu. În prezent, schimbarea orei este reglementată de directiva Uniunii Europene, iar România, ca stat membru, respectă aceste norme.

Legătura cu fenomenele naturale

Schimbarea orei se aliniază cu ciclurile naturale ale planetei. Echinocțiul de toamnă, care are loc pe 22 septembrie, marchează sfârșitul verii și scurtarea zilelor, fenomen ce continuă până la solstițiul de vară din 21 iunie. Ajustarea orei servește pentru a maximiza folosirea luminii naturale și pentru a sincroniza activitățile umane cu ritmul zilei.

